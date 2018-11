Hoogdag voor de moutainbikers 28 november 2018

Wielerclub KSV Deerlijk-Gaverzicht pakt op zaterdag 1 december met de jaarlijkse veldtoertocht uit. De initiatiefnemers rekenen op droog weer zodat ze weer honderden deelnemers mogen verwelkomen.





De veldtoertocht is aan de 23ste editie toe. "Alles valt of staat met het weer van de dag", stelt Walter Coucke, nog altijd een van de drijvende krachten van het evenement. "De start- en aankomstplaats blijft de Gaverhal aan de Vercruysse de Solartstraat. We hebben weer gezorgd voor een schitterend parcours."





De deelnemers kunnen kiezen uit drie afstanden: 20, 40 en 60 kilometer. Starten kan vanaf 8.30 uur tot 13.30 uur. Na hun tocht kunnen de deelnemers er de fietsen afspoelen, douchen en bij een frisse pint weer op adem komen. In de nabijheid van de sporthal is ook een gratis bewaakte fietsstalling. De kidstocht die onder begeleiding wordt verreden, start om 13.30 uur."





Info bij Walter Coucke op het nummer 0475/76.04.60.





