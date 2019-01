Helena blaast 100 kaarsjes uit Joyce Mesdag

17 januari 2019

Helena Allegaert heeft haar 100ste verjaardag gevierd. Ze is daarmee de enige eeuweling in Deerlijk, want de gemeente moest het al een paar jaar zonder eeuweling stellen. Helena was gehuwd met René Cardon, met wie ze dichter Monique kreeg. René stierf in 1966 al. Helena verblijft al 15 jaar in het wzc Seniorenzorg Heilige Familie. Haar verjaardag vierde ze onder meer met haar dochter Monique, kleindochter Evy en haar twee achterkleinkinderen Julie en Milo.