Hele voormiddag verkeerschaos op E17 02u28 0 Foto AHK Op de E17 richting Gent ontstond een lange file in de ochtendspits door een ongeval. Deerlijk Wie gisterenmorgen de E17 richting Antwerpen wou nemen, kon niet aan de verkeersellende ontsnappen.

Om 8 uur reden zes auto's in op elkaar aan de afrit Deerlijk. Geen enkele bestuurder raakte gewond. Voor het takelen van de zes auto's moesten twee rijstroken afgesloten worden. Dat veroorzaakte tijdens de ochtendspits een file van een uur vanaf Kortrijk. In de andere richting ontstond een kijkfile. Daarin gebeurde een kop-staartbotsing tussen drie auto's, maar niemand raakte gewond. Eén rijstrook was afgesloten. Net toen de weg in Deerlijk weer vrij was, reed een trucker in de staart van de file op het Ei in Marke in op een andere vrachtwagen. De bestuurder van een Nederlands transportbedrijf zat met zijn voet gekneld in zijn cabine. De brandweer moest hem bevrijden. Hij werd lichtgewond afgevoerd naar het ziekenhuis. De E17 was twee uur afgesloten. (AHK)