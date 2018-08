Heemfeesten 23 augustus 2018

In Sint-Lodewijk vinden van morgen tot zondag de Heemfeesten van Chiro Sellewie plaats. De opbrengst gaat naar de verfraaiing van 't Heem. Morgen om 17 uur is er een nieuw initiatief, de Afterwork Summerbar. Er is ook een optreden van Café des Sports. Het spelprogramma Sellewie Zonder Grenzen staat centraal op zaterdag. Na een optreden van coverband Starshifter is er nog de klassieke Onder de Blote Hemel-fuif.





Ook zondag is er van alles te beleven: een aperitieffietstocht, een barbecuefestijn, de tweede kidseditie van Sellewie Zonder Grenzen en de spekkenworp. (DRD)