Heel Vlaanderen kan weldra genieten van 'Klootzakske' 24 augustus 2018

02u24 0 Deerlijk Het bier Klootzakske, het geesteskind van Alexander Parmentier, Karel Leconte, Filip Gabriel en Simon Struyve uit Sint-Lodewijk, wordt nu over heel Vlaanderen verspreid.

De vier Sint-Lodewijknaren kennen dus meer en meer succes met hun bier, een pittig moutig blondje met een hoppige toets en 7,5 procent alcohol. De mannen zitten er niet om verlegen om elkaar geregeld een stevige poets te bakken. Met die 'kloterie' kwamen ze ook tot de naam van hun 'bier met ballen'. Als creatieve geest droomde Alexander Parmentier al jaren van een eigen streekbiertje. "Met enkele vrienden gaan we jaarlijks op weekend en ik wilde het biertje klaar hebben tegen onze uitstap van dit jaar. Het is ook de gewoonte dat er tijdens die momenten altijd fratsen worden uitgehaald, met de organisator van het weekend als schietschijf. Zo kreeg ik via de brouwer te horen dat het streekbiertje niet tijdig klaar zou zijn... Maar mijn vrienden wisten beter en brachten de eerste bakken zelf mee naar het weekend. De naam was meteen raak: 'Klootzakske'."





De Sparwinkel in Sint-Lodewijk was het eerste verkooppunt en nu wordt het via een verdeler verder verspreid over heel Vlaanderen. Om de naam van het biertje alle eer aan te doen, stak er enkele weken een 25ste flesje bij een kartonnen bak van 24. Dit flesje werd gevuld met... water. Info: www.klootzakske.be. (DRD)