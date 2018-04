Harry bakt nog één keer frietjes 21 april 2018

Henri Degroote en zijn echtgenote Liliane bakten gisteren nog één keer frietjes tijdens de Lokaalmarkt Deerlijk. Zij zijn de vroegere uitbaters van Frituur Harry.





Ruim drie decennia stonden ze aan de fornuizen in hun frituur op het drukke kruispunt De Barakke. Het was een bekend beeld gisteren: Harry - met de typische hand op de rug - die de frietjes bakte en Liliane die alle bestellingen klaarmaakte. Even leek er niets veranderd te zijn. De klanten schoven in lange rijen aan. "Het geheim voor lekkere frietjes? Ze moeten 'zingen' als je ze uitschept", gaf Harry nog mee. (DRD)