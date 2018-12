Handelaars willen Deerlijk tot échte shopgemeente bombarderen Organisatie Odeerlijk trakteert senioren op ritje in huifkar om evenement te promoten Joyce Mesdag

13 december 2018

17u04 3 Deerlijk Wie Deerlijk nog niet als een ‘shopgemeente’ ziet, zal zijn mening na dit weekend misschien moeten herzien. 110 handelaars werken samen voor het shopevenement Odeerlijk, dat vrijdag afgetrapt wordt. Om hun evenement te promoten namen de organisatoren vandaag een 40-tal senioren mee op een huifkar door de Deerlijkse straten.

“Er was al enkele jaren gemor onder de handelaars dat het handelscentrum in Deerlijk tijdens de kerstperiode niet meer leeft”, zegt Marnix Van Heule van drukkerij ID Druk. “Met vijf handelaars hebben we beslist daar iets aan te doen, en via het initiatief Odeerlijk Deerlijk ‘de warmste kerst in jaren te bezorgen’. Dat er 110 handelaars zouden meedoen, hadden we niet durven hopen. ” Samen zorgen ze met onder meer 220 kerstbomen, 800 meter rode loper en kerstmuziek in de straten voor een gezellige kerstsfeer.

Dit weekend staat de sneukeltoertocht ‘Deerlijkse handel en wandel’ op de planning. Vrijdagavond tot 21 uur en zaterdag en zondag tussen 10 uur en 18 uur kan je bij elke handelaar een letter spotten in de etalage, en op die manier een lange zin vormen. Deelnemingsformulieren vind je in de horecazaken van Deerlijk. Wie deelneemt, maakt kans op onder meer een reis van 1.000 euro of twee viptickets voor Zulte Waregem. Je mag de wandeling van 5 km over verschillende dagen spreiden. Handelaars bieden deelnemers cadeautjes en proevertjes aan. Meer info vind je op www.odeerlijk.be.