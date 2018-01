Groen licht voor 21 sociale koopwoningen 26 januari 2018

Het schepencollege heeft een bouwvergunning afgeleverd voor 21 sociale koopwoningen in de Stampkotstraat in Geluwe. Het gaat om een project van de sociale huisvestingsmaatschappij Ons Onderdak Ieper. Het is een langlopend dossier. De gemeenteraad van Wervik gaf al in februari 2010 een gunstig advies. "Elke woning heeft drie slaapkamers en een garage", zegt schepen Bert Verhaeghe (Open Vld). "Er is ruimte voor vijf bewoners. Op die manier breiden we ons woningaanbod voor gezinnen alweer wat uit. Er is ook een bouwaanvraag voor nog eens tien woningen ingediend door de sociale huisvestingsmaatschappij De Leie Wervik." Het gaat om een terrein van ruim één hectare. De grond is eigendom van Ons Onderdak. De bewoners van de Stampkotstraat zijn wel bezorgd over de mobiliteit. "Het stratentracé werd voorgelegd aan de gemeentelijke mobiliteitscommissie en kreeg een gunstig advies", aldus de schepen. "Inrijden gebeurt via de Beselarestraat en wegrijden via de Stampkotstraat die wordt heraangelegd."





Desselgem





Après-Ski-treffen jubileert

Het Après-Ski-treffen van Unizo in Desselgem is aan een vijftiende editie toe, op zaterdag 27 januari vanaf 15 uur in een verwarmde loods van A-S Tegel in de Pitantiestraat 90. De loods zal in een gezellige wintersfeer baden en tal van drank- en eetstandjes omvatten. Er is ook een indoorkermis voor de jongere bezoekers. Vanaf de vooravond brengen dj's een mix van schlagers en hedendaagse grote hits. Ambiance verzekerd. De toegangsprijs is 5 euro. In die prijs zitten ook een consumptie en het gebruik van de vestiaire en de toiletten inbegrepen. Het feest gaat zeker door tot 3 uur 's nachts. Er worden duizenden bezoekers verwacht. Nachtlawaai voor omwonenden is uitgesloten, want de loods bevindt zich op een afgelegen locatie op een industriezone. (LPS)