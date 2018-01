Gratis juridisch advies in het gemeentehuis 03u01 0

Vanaf vandaag, donderdag 18 januari, kunnen alle Deerlijknaren voor juridisch advies terecht in het gemeentehuis.





Elke maand is er een zitdag. "Iedereen kan terechtkomen in een situatie met juridische vragen of problemen", verduidelijkt schepen van Sociale Zaken Kaat Olivier. "Het is niet gemakkelijk om dan te weten waar of bij wie je kunt aankloppen. Wat moet je doen, wat zijn je rechten, wat zegt de wet, moet je naar een advocaat stappen of naar de rechtbank...? Voortaan moet je dit niet meer alleen uitzoeken en kan je bij de gemeente terecht voor hulp." Bewoners kunnen in het gemeentehuis terecht met vragen over onder meer echtscheidingsgeschillen, onderhoudsgeld, huurproblemen, erfenisrecht en beslag op loon. Een jurist geeft informatie en advies of verwijst door naar gespecialiseerde diensten, zoals advocaat, notaris, vakbond, sociale of administratieve diensten. Het gaat om eerste advies en bijstand. Er is een gratis contactmoment elke derde donderdag van de maand, van 16.30 uur tot 18 uur in het gemeentehuis.





