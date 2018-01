Gilles Joye leert Spaanse kok kneepjes van het vak STERRENCHEF TILT RESTAURANTS NAAR HOGER NIVEAU VOOR TUI JOYCE MESDAG

02u34 0 Foto Gilles Joye, Repro Joyce Mesdag Gilles Joye met Rubén Cabrera, die hij tips geeft om zijn kookkunsten bij te schaven. Deerlijk Gilles Joye van sterrenrestaurant Marcus in Deerlijk zit momenteel op de Canarische Eilanden om er de kookkunsten van een lokale chef naar een hoger niveau te tillen. Hij doet dat in opdracht van reisorganisatie TUI, die toeristen met een iets ruimer budget op die manier hotels wil kunnen aanbieden waar ze gegarandeerd gastronomisch kunnen eten.

Sterrenchef Gilles Joye en zijn echtgenote Heike Dedecker verblijven enkele dagen in Adeje, op het Canarische eiland Tenerife, zodat Gilles er de kookkunsten van de chef-kok van Hotel Jardines de Nivaria wat kan bijschaven. "Rubén Cabrera kan al heel aardig koken, maar op uitnodiging van TUI en de vereniging Jeunes Restaurateurs d'Europe kom ik hem nog wat 'tips and tricks' geven."





"We hebben Gilles gevraagd dat te doen in het kader van onze Vip-Selection-vakanties", zegt TUI-woordvoerder Piet Demeyere. "De chef-koks van twee hotels in onze portefeuille, Hotel Jardines de Nivaria in Tenerife en Atlantica Sensatori Resort in Annissaras Kreta, krijgen op die manier al meer dan 6 jaar lang opleiding van gastronomische topchefs. Op die manier willen we het niveau van de kookkunsten van de chef naar een hoger niveau tillen, en onze toeristen hotels kunnen aanbieden waar ze zéker van een gastronomisch topniveau kunnen genieten."





Vlaamse toets

Het is intussen Gilles' derde bezoek bij Rubén.





"We werken samen gerechten uit, en sturen ook tussen die bezoeken gerechten naar elkaar door die we hebben klaargemaakt. We gebruiken streekproducten van daar, en geven er een Vlaamse toets aan. Voor mij is die samenwerking ook interessant voor mijn eigen zaak: ik leer nieuwe producten kennen en nieuwe manieren van bereiden en presenteren."





Vrijdag keren de twee terug. "We hebben personeel dat het restaurant draaiende kan houden, ook als we er zelf even niet zijn. Maar voor de drukke shift van vrijdagavond wilden we zeker op tijd terug zijn", vertelt Gilles. Het zijn niet enkel de toeristen die in Jardines de Nivaria verblijven die van Gilles' kooktalent zullen kunnen proeven. Vanaf 28 maart zullen alle reizigers van TUI Fly die het daaropvolgende half jaar voor een Vip-Selection- vakantie of een Fly Deluxe-vlucht kiezen, gerechten voorgeschoteld krijgen die door Gilles werden ontwikkeld.





"Ik bedenk een gerecht, dat ik dan samen met een TUI-cateraar klaarmaak. Daarna maakt die cateraar het klaar, ga ik langs om te proeven en geef ik feedback tot ik tevreden ben over het resultaat. Het is dus niet zo dat ik zelf de gerechten maak, maar ze zijn wel van mijn hand." Gilles mag daarbij niet 'zomaar wat' uitvinden. "Het gerecht dat ik bedenk mag bijvoorbeeld geen rauwe vis of vlees bevatten, en geen varkensvlees, om een zo ruim mogelijk publiek te kunnen bereiken. Het wordt ook véél steviger gekruid dan normaal, op de begane grond, omdat er op die hoogte altijd wat smaakverlies is. Het is al de tweede keer dat ik meewerk aan een seizoen gastronomische kost op het vliegtuig. Ik doe dat graag: ik bereik op die manier véél mensen, en ik leer bij, onder meer hoe je voor een grote massa best kookt."