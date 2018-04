Gezinsbond verkent de Bergelen 25 april 2018

De Gezinsbond van Deerlijk herneemt de aloude traditie van gezinswandelingen. Op zondag 29 april verkent ze het provinciaal domein Bergelen in Gullegem. Er wordt om 13.50 uur verzameld aan het ontmoetingscentrum d'Iefte. Vandaar gaat het met de eigen wagen of carpooling richting Gullegem. In het provinciaal domein wordt van 4 à 5 kilometer gewandeld langs goed begaanbare paden (ook kleine kinderen en gezinnen met buggy's). (DRD)