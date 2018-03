Geseind lid Stihl-bende opnieuw in cel 06 maart 2018

Eén van de leden van een twintigkoppige roversbende zit opnieuw in de cel. Isidor R. kreeg vorige zomer bij verstek een effectieve celstraf van acht jaar omdat hij in 2015 en 2016 deelnam aan 26 diefstallen, inbraken en ramkraken in tuinmachinecentra in Rollegem-Kapelle (Ledegem), Charleroi en Veurne, elektrozaken in Deerlijk en Sint-Denijs-Westrem (Gent), een tankstation in Deerlijk en vestigingen van tweedehandszaak Cash Converters in Wallonië.





In totaal was de bende, die opereerde vanuit twee zigeunerkampen in de buurt van Rijsel, verantwoordelijk voor een vijftigtal feiten. Isidor R. kon op 3 maart 2016 geklist worden, maar werd na ruim elf maanden in de gevangenis vrijgelaten. Op zijn proces daagde hij niet meer op. De rechter veroordeelde hem toen bij verstek tot een celstraf van acht jaar. Daardoor werd hij internationaal geseind. R. kon begin dit jaar in zijn thuisland Roemenië opnieuw gevat worden en is ondertussen aan ons land uitgeleverd. Hij nam naar eigen zeggen deel aan de rooftochten, omdat hij de zorg voor zijn zieke dochter niet meer kon betalen. Na zijn vrijlating vertrok hij uit het zigeunerkamp in Rijsel en keerde naar zijn eigen land terug. "Daar werkte hij als bewaker van winkels", verraste zijn advocaat. "De stroper is boswachter geworden", merkte de rechter met een kwinkslag op.





R. hoopt dat de rechter de effectieve celstraf van acht jaar op verzet omzet in een straf die hem zou toelaten snel opnieuw naar zijn gezin in Roemenië terug te keren. Vonnis op 19 maart. (LSI)