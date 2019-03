Gers Pardoel komt naar BuikRock Joyce Mesdag

25 maart 2019

17u05 0

De laatste naam die nog ontbrak op de affiche van BuikRock, is prijsgegeven. Niels Destadsbader krijgt het gezelschap van ‘Gers Pardoel’, de artiest die Destadsbader op de voorstelling van ‘zijn’ festival enkele weken geleden nog mysterieus omschreef als ‘een internationale artiest die ik ook mijn vriend mag noemen’.

Niels Destadsbader wordt ereburger van zijn thuishaven en hij viert dat met een optreden op het gloednieuwe festival BuikRock op 31 augustus. Naast publiekslieveling Niels Destadsbader staan onder meer ook optredens van Stan Van Samang en The Soulbrothers geprogrammeerd. Ook Gers Pardoel zal er dus het beste van zichzelf geven. “Hij speelde afgelopen zaterdag de Lotto Arena plat en is de langverwachte internationale naam die we aan onze affiche mogen toevoegen. Met zijn nieuwe single ‘Zomer’ maar ook met heel wat andere muzikale pareltjes. Niels, Stan en Gers, op één dag op hetzelfde podium, dat gebeurt alleen in Deerlijk”, klinkt het bij Henk Verbeke, van de organisatie.

Tickets voor BuikRock kosten 45 euro (gratis voor kinderen tot en met 10 jaar) en zijn verkrijgbaar via de website en in een aantal lokale voorverkooppunten. www.buikrock.be.