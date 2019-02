Gemeentehuis Deerlijk morgen gesloten door nationale stakingsactie Joyce Mesdag

12 februari 2019

17u29 0

Het is overal nog afwachten tot morgen wat de gevolgen zullen zijn in onze regio van de nationale staking. Gemeente Deerlijk communiceert alvast op voorhand: omwille van de nationale staking zijn het gemeentehuis, de jeugddienst en het depot gesloten op woensdag 13 februari. Geplande activiteiten en gereserveerd zalengebruik in de sportinfrastructuur, OC d’Iefte en de buurthuizen kunnen wel doorgaan. De bibliotheek en het Sociaal Huis blijven open.