Geen betalende parkings in centrum 07 april 2018

In ons stuk over de invoering van een blauwe zone in het centrum van Deerlijk in onze krant van gisteren is een fout geslopen. In de legende hebben we het per vergissing over betalende parkings, terwijl dat geenszins het geval is. "De parkeerplaatsen op deze parkings zijn en blijven gratis", benadrukt Yves Pynaert, woordvoerder van de lokale Unizo-afdeling. "Daarmee onderscheiden we ons net van andere gemeenten." (DRD)