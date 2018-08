Geboortebomen dreigen te verdwijnen door heraanleg parking 01 augustus 2018

De gemeente voorziet ruim 241.000 euro voor het verharden van de parking van het voetbalstadion en het kerkhof aan de Guido Gezellelaan. "Vreemd dat er in dit dossier verder wordt gewerkt met een studiebureau waarmee in een ander dossier de samenwerking is stopgezet omwille ontevredenheid," stelt Filip Terryn (N-VA). Hij vroeg ook om voldoende ruimte te voorzien zodat de bussen er kunnen manoeuvreren." Tundie D'hont (sp.a) haalde aan de door de heraanleg van de parking de eerste Deerlijkse geboortebomen moeten worden gerooid. "Dat ligt gevoelig bij de betrokken ouders. Hoe zal de gemeente dit aanpakken?" wilde hij weten. Schepen Carl De Donder reageert dat het een terechte opmerking is en dat de gemeente een oplossing zoekt. (DRD)