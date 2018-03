Frans en Cecile zijn diamanten paar 02 maart 2018

Naar aanleiding van hun zestigste huwelijksverjaardag kregen Frans Mestdagh en Cecile Kerkhove het bezoek van een delegatie van het gemeentebestuur. Het echtpaar woont op een boogscheut van de centrumkerk en is goed gekend in de gemeente.





Vroeger woonden zij in de Europalaan. Frans werd in Desselgem geboren en verhuisde later naar Beveren-Leie. Hij heeft vele jaren in de textielsector gewerkt om dan over te schakelen naar de firma Bekaert in Zwevegem. Cecile woonde tot haar 11 jaar in St.-Lodewijk en verhuisde naar Beveren-Leie om dan terug te keren naar Deerlijk. Zij werkte in de textielsector. De jubilarissen hebben drie kinderen: Gino, Curd en Nancy. Zij genieten van de kleine dingen des levens en van televisieprogramma's.





(DRD)