Fotoshow De Frapatsers 4.0 25 april 2018

02u36 0

De Frapatsers organiseren het komende weekend hun vierde fotoshow in d'Iefte. De naam van het digitale collectief is de samentrekking van Francis en Patrick, de twee initiatiefnemers Francis Verstraete en Patrick Bataille.





Hun nieuwe audiovisuele fotoshow 'De Frapatsers 4.0' staat garant voor anderhalf uur digitaal spektakel, een streling voor oog en oor... Volgende montages staan onder op het programma: Winterwonderland, Tanzania, Lopen over Water, Dajart, Het Rode Kasteel, Facts, Athene, The Golden Years, Still Life, de Koninklijke fanfare Sint-Cecilia en roofdieren van de Serengeti.





De voorstellingen vinden plaats op zaterdag 28 april om 20.15 uur en zondag 29 april om 14.30 uur en om 18 uur in ontmoetingscentrum d'Iefte. Kaarten kosten 5 euro in voorverkoop, 6 euro de dag zelf. Info: 0486/33.55.67, 0473/38.13.55 en frapatsers@gmail.com. (DRD)