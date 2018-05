Fonds Dieter De Cauderlier steunt kankeronderzoek 18 mei 2018

02u38 0 Deerlijk Familie en vrienden van wijlen Dieter De Cauderlier hebben een kankerfonds opgericht. De man overleed aan de gevolgen van een hersentumor op 25 augustus 2017 in Kortrijk.

Met de oprichting van het fonds wil de familie van Dieter hem eren. "Het geld dat we inzamelen met het fonds gaat naar het Leuvens Kankerinstituut (LKI). Zo hopen we om lotgenoten van Dieter een betere kans te geven door het onderzoek naar hersentumoren ondersteunen en de ontwikkeling van nieuwe therapieën te bevorderen", vertelt Phyline De Cauderlier, de zus en initiatiefneemster. "Even belangrijk is de steun aan projecten die de opvang en begeleiding van patiënten en hun naasten willen verbeteren." Dieter De Cauderlier kreeg in februari 2015 het slechte nieuws. Toen besloten zijn familie en vrienden al om een fiets- en wandelevenement te organiseren ten voordele van het hersentumoronderzoek: BeneFIETS. "Jammer genoeg zal Dieter onze tweede editie niet kunnen meemaken. De tweede editie vindt plaats op zondag 1 juli in kinderboerderij Bokkeslot. De opbrengst van dit initiatief zal het startkapitaal vormen voor het fonds."





Info: Phyline De Cauderlier, 0476/64.21.88 en www.benefietsen.be. (DRD)