Focus-WTV zet ambtenaren in spotlights 04 april 2018

Het schepencollege heeft beslist om deel te nemen aan een initiatief van Focus-WTV. "Concreet houdt dit in dat er drie filmpjes gemaakt worden over de gemeente waarin unieke stads- of gemeenteprojecten aan bod komen", zegt N-VA-gemeenteraadslid Sophie Mespreuve.





"Het college heeft gekozen voor de brandweerkazerne, het zwembad en de projecten rond de Groote Oorlog. Het kostenplaatje wordt geraamd op 2.500 euro. Wij kunnen ons in deze aanpak vinden. Toch maken we enig voorbehoud. 2018 is een verkiezingsjaar en daarom stellen wij dat het scenario, dat eerder werd goedgekeurd door het schepencollege, wordt aangepast."





"Het is onze uitdrukkelijke wens om geen lokale politici in beeld te brengen of hen een forum te verschaffen. De focus moet geplaatst worden op de ambtenaren en inwoners met de drie thema's als onderwerp. De opnames mogen geen populisme of politieke campagne zijn en zeker niet op kosten van de burger." (DRD)