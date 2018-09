Filmavond tegen kanker 05 september 2018

Johan Declercq en Luc Verbauwhede uit Waregem, Eric Demets uit Ingooigem en Mike Dambre uit Sint-Lodewijk bij Deerlijk nemen sinds 2011 met hun team Friends4You deel aan de 1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker. Om geld in te zamelen voor Kom op tegen Kanker, organiseren ze op zaterdag 8 september een filmavond in bioscoop Cinéstar in Waregem.





Om 20 uur wordt de film 'Le velo de Ghislain Lambert' getoond, over een wielertoerist die profrenner wil worden en er alles voor over heeft om zijn doel te bereiken.





Wie de kaskraker met Benoit Poelvoorde in de hoofdrol wil zien, betaalt 10 euro voor een kaart. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de teamleden: ericdemets@telenet.be.





(LPS)