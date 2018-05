Fietsers- en voetgangersbrug krijgt verder vorm 29 mei 2018

02u58 0 Deerlijk De gewestweg N36 was zaterdag tot een stuk in de namiddag volledig afgesloten voor alle verkeer. Dat was nodig voor het plaatsen van de fietsers- en voetgangersbrug die de Marquettestraat met de Gaversstraat zal verbinden.

Die oversteekplaats werd vroeger veelvuldig gebruikt door fietsers, voetgangers en joggers op weg naar De Gavers en door jongeren op weg naar scholen in Harelbeke en Kortrijk. Op de oversteek gebeurden in het verleden ongevallen met fietsers. Op die plaats verongelukte in 2006 Bram Kimpe (13). Omwille van de onveilige situatie werd in 2008 beslist om de oversteek af te sluiten.





In het belang van de zwakke weggebruikers werd beslist om er een fiets- en voetgangersvriendelijke oversteek te realiseren. De werken hiervoor startten in september van vorig jaar. Zaterdag werd de brug over de baan geplaatst. In de voormiddag werd werk gemaakt van de opbouw van de twee grote hijskranen, het plaatsen van de werfhekken en het positioneren van de brug schuin over de N36.





In de namiddag werd de brug opgetild om op de pijlers geplaatst te worden. Een spectaculair werkje dat op heel wat bekijks kon rekenen. Het afsluiten van de N36 en de hiermee gepaard gaande wegomlegging brachten grote verkeersdrukte met zich mee in het centrum. Na het plaatsen van de brug werd alles afgebouwd, zodat het verkeer weer gebruik kan maken van het rijvak richting Izegem zoals de omleiding de voorbije maand voorzien was. Vanaf vandaag wordt verder gewerkt aan de montage van de andere delen van de brug, die begin september volledig klaar zou moeten zijn. (DRD)