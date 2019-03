Feestweekend Deerlijkse Chiro valt samen met nieuw festival rond Niels Destadsbader: “Waarom werd geen rekening gehouden met vaste waarde?” Joyce Mesdag

06 maart 2019

07u38 0 Deerlijk Niels Destadsbader had maandag goed nieuws voor Deerlijk: hij wordt ereburger van zijn thuishaven en viert dat met een optreden op het gloednieuwe festival BuikRock op 31 augustus. Iedereen blij? De jeugdraad iets minder, vooral dan met de timing. Destadsbaders optreden valt immers samen met de jaarlijkse heemfeesten van Chiro Sellewie. In een open brief liet de jeugdraad weten de ongelukkige timing de betreuren.

Dat BuikRock veel volk zal lokken, is nu al bijna zeker. Naast publiekslieveling Niels Destadsbader staan onder meer ook optredens van Stan Van Samang en The Soulbrothers geprogrammeerd. Het festival komt wel in het vaarwater van Chiro Sellewie, die op krak dezelfde dag het spelprogramma ‘Sellewie zonder grenzen’ organiseert, een van de toppers van de heemfeesten.

De jeugdraad vindt het niet kunnen dat een jeugdvereniging concurrentie krijgt in eigen gemeente, en noemt het in een open brief een slag in het gezicht van de vrijwilligers die zich inzetten voor de heemfeesten. “Begrijp ons niet verkeerd. Dat er meer georganiseerd wordt in Deerlijk is altijd geweldig. Dat Niels wil optreden in Deerlijk is fenomenaal. De meeste jongeren uit Deerlijk zullen ongetwijfeld superenthousiast zijn dat Niels nog eens zal optreden in Deerlijk. Maar we vinden het heel spijtig dat er geen rekening werd gehouden met een vaste waarde in het verenigingsleven”, zegt voorzitter Tom Simoens.

Te laat

“Het is nu te laat voor beide evenementen om nog een andere datum te kiezen, beide organisaties staan al te ver met hun plannen”, gaat Simoens verder. “Maar deze dubbelboeking had kunnen vermeden worden als er op tijd overleg was geweest. We willen ook niets saboteren: met dit signaal willen we gewoon voorkomen dat zoiets in de toekomst nog gebeurt.” Met de opbrengst van de heemfeesten wil de Chiro het dak van hun lokalen vernieuwen.

Burgemeester Claude Croes noemt het samenvallen van twee evenementen ‘de tol van een actieve gemeente.’ ‘Er is ieder weekend iets te doen. Een nieuw initiatief zal altijd in het vaarwater zitten van iemand.’ Er volgt nog een overleg , maar de kans is klein dat dat overleg nog iets kan rechttrekken.