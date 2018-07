Feesten in La Rambla voor het goede doel 05 juli 2018

Naomi Derudder en Jolien Maes slaan op zondag 8 juli de handen in elkaar voor de organisatie van La Rambla. Vanaf 11 uur kan je in de bedrijfsgebouwen van Derudder Cleaning terecht voor onder meer eten en drinken, waarmee je het goede doel steunt.





"We verwelkomen iedereen om een drankje en een hapje te nuttigen", verduidelijkt Noami Derudder. "Wij organiseren La Rambla om onze vrienden van Tour de Belchique te steunen. Maxim Clarysse, Emile Depreitere, Gaetan Vanmeenen en Nico Goussaert hebben het plan opgevat om van 11 tot 19 augustus de 'Tour de Belchique' tot een goed einde te brengen. In 9 dagen tijd worden de grenzen van ons land, goed voor zo'n 1.000 kilometer, afgefietst."





"De opbrengst van hun fietsevenement is ten voordele van het Oranjehuis. Die vzw uit Heule zet zich in voor kwetsbare jongeren en gezinnen. Er zijn allerlei kraampjes om iedereen te voorzien van eten, drinken en non-food. Fun hebben we ook voorzien. Verscheidene topdeejays zorgen van 11 tot 21 uur voor de passende muzikale noot."