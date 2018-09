Fancyfair is 'preus lik fiftig' SCOUTS EN GIDSEN VIEREN 50STE EDITIE FESTIVITEITEN RIK DEVOS

07 september 2018

02u25 0 Deerlijk De scouts en de gidsen organiseren dit weekend de jaarlijkse fancyfair aan het Gaverkasteel. De festiviteiten zijn aan de 50ste editie toe en dat weerspiegelt zich ook in het programma. Het wordt een ware 'best of' rond het thema 'Preus lik fiftig'. Blikvanger is het imposant gesjord palendorp.

De scouts Ridders van Onze-Lieve-Vrouw ter Ruste en de gidsen Jeanne d'Arc stellen het opperbest. Het ledenaantal blijft op peil en een enthousiaste leidersgroep staat paraat voor een gevarieerde werking. "De fancyfair is het ontmoetingsfeest voor alle scouts en oud-scouts", verduidelijkt Oole Ryckoort. "De fancyfair ontstond 50 jaar geleden. Op 7 en 8 september 1968 werd het initiatief boven de doopvont gehouden door Gidsen Deerlijk, de vrouwelijke afdeling van onze scoutsgroep."





"Vanaf 1971 versterkte ook Scouts Deerlijk het team en sindsdien organiseren we samen het event. Doorheen de jaren is de fancyfair geëvolueerd tot het paradepaardje onder de scoutsevenementen in Zuid-West-Vlaanderen. De opbrengst wordt aangewend voor onze jaarwerking. Hierdoor kunnen we het inschrijvingsgeld voor onze 260 leden democratisch houden."





Palendorp

Net zoals vorige edities wordt het Gaverdomein omgetoverd tot een reusachtig gesjord palendorp. De leiding - 46 personen sterk - is al 3 weken bezig met de opbouw. Hiervoor worden niet minder dan 1.863 palen gebruikt, goed voor een totale lengte van ruim 8 kilometer. Die worden bijeen gesjord met zowat 20 kilometer touw. Er wordt gewerkt rond een vast thema. Plaatsen als Parijs, Londen, New York, Gent en Holland kwamen al aan bod. Ook Harry Potter, de middeleeuwen en indianen passeerden de revue. Dit jaar kijkt men terug op 50 prachtige jaren met als thema 'Preus lik fiftig'.





136 vaten

"Onze feestformule slaat nog altijd aan", gaat Oole Ryckoort verder. "We klokten een drietal jaar geleden af op 3.294 bezoekers, maar het gaat de jongste jaren nog crescendo. Vorig jaar moeten we allicht de kaap van de 4.000 bezoekers gehaald hebben. Met 136 vaten bier vestigden we in ieder geval een nieuw record..."





Na de voetbalinterland België-Schotland is er op vrijdag 7 september een optreden van Scoutie All Star Band, gevolgd door een afterparty met dj's van de oude en nieuwe stempel. Zaterdag is er om 14 uur kinderanimatie. Vanaf 17 uur kan men deelnemen aan allerlei spelen: van bierbakklimmen en speleologie tot kussengevecht en flessenwerpen. Het restaurant wordt om 18 uur geopend. Er is ook een Ricard-petanquetornooi en fuif met dj Pris. Ook zondag 9 september is er van alles te beleven. Na het aperitiefconcert met Ze Quaffeurz kan men aanschuiven voor een feestmaal. Het touwtrektornooi over de kasteelwal, de grote publiekstrekker van de festiviteiten, start om 14 uur.