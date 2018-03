Fabels en feiten over voeding 08 maart 2018

Op uitnodiging van Vief Deerlijk houdt Eric de Maerteleire op maandag 12 maart om 14 uur en lezing 'Over zinnenstrelende oesters en verslavende chocolade' in d'Iefte. "De relatie tussen voeding en gezondheid is de grote passie van gastspreker dr. Eric de Maerteleire", verduidelijkt Marianne Verbeke. "Op wetenschappelijke wijze en in heel begrijpelijke taal weerlegt de Maerteleire een aantal mythes over voeding. Mag je voedsel nog gebruiken na de houdbaarheidsdatum? Bestaan er voedingsmiddelen met een sterk kankerwerend effect? Waarom is chocolade een echte verslaving voor sommigen? Op deze en tal van andere vragen formuleert de spreker een antwoord. Tijdens de pauze is er koffie voorzien met een heerlijk chocolaatje." De deelname in de kosten bedraagt 10 euro voor leden van Vief, 13 euro voor niet-leden. Info: Vief Deerlijk, 056/77.82.82 en marianne.verbeke@gmail.com. (DRD)