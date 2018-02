En plots kleurt Gaverbeek wit 02 februari 2018

02u49 0 Deerlijk De Gaverbeek in Deerlijk kleurde gisterennamiddag even wit. Een alerte automobilist op de E17 merkte dit op en verwittigde de hulpdiensten.

Na een speurtocht door politie en brandweer bleek een lek van latex bij een textielbedrijf op industriezone Brandemolen in Deerlijk de boosdoener te zijn. De melkachtige substantie strekte zich over enkele kilometers uit van de Statiewijk tot voorbij de Belgiek richting Vichte en Waregem en zorgde voor een licht irriterende geur. De stof bleek niet schadelijk voor het milieu en verwaterde door de stroming op de beek snel. De politie stelde wel een proces-verbaal op voor de kortstondige, accidentele lozing. Wellicht liep er in het bedrijf technisch iets fout. Eventuele kosten of schade zullen door de verzekeringsmaatschappij van het bedrijf geregeld worden. Latex is Latijn voor 'melkachtig' en refereert naar de witte kleur van het synthetische product, dat afkomstig is van het sap van de Braziliaanse rubberboom. (LSI)