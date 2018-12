Eerste spadesteek voor zwembad Anzegem en Deerlijk Opening gepland in najaar 2020 Joyce Mesdag

19 december 2018

17u41 3 Deerlijk Op het Ommersheimplein in Vichte werd woensdag de eerste spadesteek gezet voor het zwembadproject dat de gemeenten Deerlijk en Anzegem er samen realiseren. “Het wordt geen Plopsa-zwembad met reuzenglijbanen, maar een eenvoudig instructiebad waar onze inwoners terecht kunnen om écht te zwemmen.”

Deerlijk moet het al sinds 2011 zonder zwembad stellen. Toen werd het oude zwembad uit veiligheidsoverwegingen gesloten. Anzegem heeft er zelfs nog nooit één gehad. Burgemeesters Claude Croes (CD&V-Deerlijk) en Gino Devogelaere (Samen Eén) staan dan ook te popelen om de eerste baantjes te kunnen trekken in het toekomstige zwembad in Vichte.

Vier banen

“Het wordt een eenvoudig instructiebad met vier baantjes, en daarnaast een peuter- en kleuterbad, en een cafetaria erbij”, zegt burgemeester Croes. “Vergelijkbaar met het voormalige zwembad in Deerlijk. Het is een bad waar de verenigingen en scholen, gezinnen en baantjeszwemmers uit Deerlijk en Anzegem terecht zullen kunnen om echt te ‘zwemmen’. Wie een Plopsabad verwacht met grootse glijbanen en dergelijke, die zal bij ons niet terecht kunnen. Dat is een bewuste keuze geweest.” Het zwembad kost 6 miljoen euro. 1,14 miljoen euro daarvan komt van de Vlaamse Overheid, de rest van de investeringskost wordt eerlijk verdeeld tussen Anzegem en Deerlijk. “Het was de goeie samenwerking voor de brandweerkazerne die de basis vormde voor deze samenwerking”, zegt Devogelaere.

Claude Van Marcke

“Aangezien die kazerne op grondgebied Deerlijk ligt, komt dit zwembad op grondgebied Anzegem, dat was het compromis”, zegt Croes. “Onze voorwaarde was wel dat het zwembad aan de grens met Deerlijk zou liggen, zodat onze inwoners niet naar Kaster zouden moeten trekken om te gaan zwemmen. De ligging van het Ommersheimplein is ideaal, voor bepaalde inwoners is het zelfs dichter dan het centrum van hun eigen gemeente.” Bij de eerste spadesteek werd ook Claude Van Marcke vernoemd. Tot aan zijn plotse dood in september vorig jaar was hij samen met Croes de trekker van het hele project. “Het voelt een beetje vreemd dat ik hier de eerste spadesteek kan geven”, zegt Devogelaere. “Hij was het die op alle vergaderingen en overlegmomenten de belangen van onze gemeente heeft verdedigd.” Ook Ann Accou, schepen in Deerlijk, kreeg een eervolle vermelding. Ze neemt eind dit jaar afscheid als schepen, na meer dan 20 jaar. Het is dus het laatste grote dossier waar ze nog mee richting aan mee heeft kunnen geven. Het zwembad moet klaar zijn voor schooljaar 2020-2021. Voor de bouw en uitbating doen de gemeenten een beroep op Farys.