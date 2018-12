Eerste editie ODeerlijk smaakt naar meer Joyce Mesdag

16 december 2018

14u04 0 Deerlijk De eerste editie van de sneukeltoertocht van ODeerlijk, het nieuwe initiatief waaraan 110 Deerlijke handelaars meewerkten, bracht een pak mensen op de been.

Het centrum is deze eindejaarsperiode sowieso al ondergedompeld in de kerstsfeer, dankzij de 220 kerstbomen en de 800 meter rode loper. Een wedstrijd van de handelaars bracht nog meer leven in de brouwerij. Wandelaars konden in de etalages van winkels letters terugvinden, waarmee ze een zin kunnen vormen. Langs het parcours konden ze ook genieten van hapjes en drankjes. Odeerlijk had voor extra animatie gezorgd met onder meer een 10-tal kerstmannen die meewandelden. “Wij proberen zo vaak als mogelijk lokaal te shoppen”, zeggen Janneke Holvoet en Robbert Vancompernolle. “Vandaag waren we er dan ook graag bij. Het is een mooie wandeling, en her en der valt wel iets lekkers te proeven. Echt een heel mooi initiatief.” Ook Louis Haerinck van ’t Neerhof is enthousiast. “Het was druk dit weekend, té druk voor ons om zelf even mee te wandelen, maar ik heb alvast véél volk zien passeren voor ons raam.” “Het is nog heel vroeg om een inschatting te maken, maar als we ons baseren op het aantal deelnemingsformulieren dat we binnen gekregen hebben, denk ik dat de tocht een 1.500 tot 1.800 wandelaars naar Deerlijk heeft gehaald”, zegt Marnix Van Heule. “Dankzij onze tocht kregen ook de minder bekende handelaars en ondernemers de kans om zich eens voor te stellen aan het publiek. We kregen enkel positieve reacties. Wat ons betreft, is dit zeker voor herhaling vatbaar.”