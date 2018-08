Duo vertrekt per fiets naar Compostela 02 augustus 2018

02u47 0 Deerlijk Wevelgemnaar Philippe Malysse (50), zaakvoerder van tuincentrum Vanraes in Roeselare, en Roeselarenaar Jozef Verbrugghe (69) zijn gisteren van op de terreinen van Vanomobil in Deerlijk met de fiets naar Compostela vertrokken. Ze zamelen daarbij geld in voor La Trao van de Rumbeekse vzw Onze Kinderen.

La Trao stuurt jongeren op pad in het buitenland met iemand uit hun omgeving met wie ze letterlijk en figuurlijk een weg af te leggen hebben. Moorsledenaar Eric Lapere zorgt vanuit een mobilhome voor ondersteuning.





"Het doel is om de 2.350 kilometer af te leggen in zes weken. Alles per fiets. Enkel het dwarsen van de Pyreneeën en de laatste 5 of 6 dagen doen we te voet", zegt Jozef. Heel wat mensen zijn hen komen uitzwaaien. "We waren ontroerd, toen we zagen hoeveel mensen waren komen opdagen." Jean-Marie Pfaff, die Philippe kent via zijn bedrijf Vanraes, fietste de eerste 50 kilometer met de heren mee. "Het was oorspronkelijk de bedoeling dat hij de 105 kilometer tot aan onze eerste stop, Cambrai zou fietsen, maar dat paste uiteindelijk niet in zijn planning. Maar we zijn heel blij dat hij toch tijd heeft gemaakt om even mee te fietsen. Gisterenavond bereikte het trio dus Cambrai. "Het ging heel goed, we hebben een goed gevoel in de benen, we zien het zitten." Op ten laatste 8 september moeten ze in Compostela aankomen. "We worden er ontvangen door de lokale burgemeester, aan wie we het lint van de Roeselaarse burgemeester moeten overhandigen. We hebben geen tijd te verliezen, dus." (JME)