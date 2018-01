Duo geeft drie maanden les in Cambodja 23 januari 2018

Zondag zijn Lore Lietaer (20) uit Lauwe (links op de foto) en Frauke Loosveldt (20) uit Deerlijk voor drie maanden naar Cambodja vertrokken. Als studenten lager onderwijs aan Vives Torhout zullen ze werken rond STEM en wiskunde in een school in de stad Battambang. "Het betreft coteaching, want de leerlingen spreken er enkel Khmer. We kiezen voor Cambodja omwille van de natuur, de cultuur en het project dat ons aanstaat."





Voor het thuisfront maken de jongedames een blog en een Facebookpagina. Ze zijn te volgen via oreenfraukeincambodja.weebly.com en op de Facebookpagina Lore & Frauke in Cambodja.











(XCR)