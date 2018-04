Dubbel besparen met de kippenactie 04 april 2018

02u37 0

Zoals voorgaande jaren pakt de gemeentelijke milieudienst weer met een kippenactie uit. 'Ei-laba' loopt tot en met 31 mei. "Kippen zijn uitstekende afvalverwerkers", stelt schepen van Milieu Carl De Donder. "Een composthoop of -bak verteert tuin- en keukenafval niet altijd zo snel. Kippen zijn verlekkerd op dat deel van het organisch afval dat niet of nauwelijks te composteren is. Twee of drie kippen verorberen per jaar met gemak het keuken- en groenafval van een gezin van vier personen. In ruil geven ze kakelverse eieren. Het is twee keer voordelig."





"De kippen kunnen aangekocht worden bij de deelnemende handelaars, Luc Taelman, Desselgemstraat 141, en Tuincentrum Aveve, Vichtesteenweg 42. De gemeente Deerlijk zorgt voor een extra tegemoetkoming van 1 euro per kip met een maximumaankoop van vijf kippen."





Info: Milieudienst Deerlijk, 056/69.47.32 en milieu@deerlijk.be. (DRD)