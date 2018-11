Dirk Planckaert is kampioen bij kingkaartersclub Harten Heer 09 november 2018

De kingkaartersclub van Snooker Pocket bracht hulde aan de kampioenen van het voorbije seizoen. De hoogste eer was dit jaar weggelegd voor Dirk Planckaert (Zwevegem).





Hij haalde het voor Roger Maes (Waregem) en Carlos Coryn (Harelbeke). Er werd ook een bekercompetitie georganiseerd. Daarin ging de titel naar Geneviève Moerman. Carlos Coryn en Willy Vandenbroucke eindigden respectievelijk tweede en derde. Op vrijdag 23 november gaat de nieuwe competitie van start in Snooker Pocket, Hoogstraat 78. Nieuwe leden kunnen zich inschrijven bij Ivan Windels, 056 60 55 34, windels.ivan@skynet.be of Dirk Planckaert, 056/75.35.36, dirk.planckaert@pandora.be.





