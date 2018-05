Dirk Demeurie trekt N-VA 23 mei 2018

02u38 0

Dirk Demeurie wordt lijsttrekker voor N-VA, nu met 4 op 21 zetels de grootste oppositiepartij in Deerlijk.





Dirk Demeurie (61) stond eind de jaren tachtig samen met onder meer Janneke Verbrugge en Rita Joseph aan de wieg van de toenmalige Volksunie. Hij startte zijn actieve loopbaan in het onderwijs, trok enkele jaren naar Brussel om op kabinetten van VU-ministers te werken, deed aan politieke volwassenvorming en was bijna 25 jaar directeur van het Museum aan de IJzer in Diksmuide.





"Als de CD&V voor het eerst in zijn bestaan de absolute meerderheid worden het historische verkiezingen", stelt Dirk Demeurie. "Het zouden ook wel eens de 'laatste' verkiezingen kunnen zijn voor Deerlijk, want de druk voor een fusie enkel nog toenemen. Samen met N-VA wil ik mee helpen beslissen wie de nieuwe coalitie zal uitmaken en hoe Deerlijk in de toekomst zal worden bestuurd." N-VA wil met een sterke lijst uitpakken en voortbouwen op het werk van de huidige raadsleden Filip Terryn (die lijstduwer wordt), Sophie Mespreuve, Mieke Ottevaere en Frieda Dejager. (DRD)