Dieter en Heidi nemen na 30 jaar afscheid van dagbladhandel Bib: “Toch wel al wat traantjes gelaten” Joyce Mesdag

03 april 2019

17u47 0 Deerlijk Na 30 jaar nemen Dieter De Pessemier (49) en zijn echtgenote Heidi Rogé (49) afscheid van hun dagbladhandel Bib in Deerlijk. Kevin Meyfroid (36) verkoopt er voortaan de kranten, wenskaarten en kraslotjes. “We zijn zó blij dat onze zaak in goeie handen is”, zegt Heidi, die nog een paar dagen blijft meedraaien om Kevin op de goeie weg te helpen.

Het was op 1 april precies 30 jaar geleden dat Dieter dagbladwinkel Bil in Deerlijk overnam. Hij was toen amper 19 jaar oud. “Ik ben vier jaar later, als werknemer, voor Dieter komen werken”, vertelt Heidi. “Het klikte enorm goed, en we zijn verliefd geworden. Bib betekende dus ook de start van ‘ons’.”

Dieter en Heidi baatten Bib eerst uit in de Hoogstraat. Toen de zaak daar uit haar voegen barstte, week het koppel uit naar het huidige pand, vlakbij de Sint-Columbakerk. “Rondom ons zijn heel wat dagbladhandelszaken verdwenen”, vertelt Heidi. “Hoe het komt dat wij al die jaren wél zijn kunnen doorgaan? We hebben een héél mooi aanbod. Het trotst zijn we op onze grote muur met dagbladen en boekjes en ons wenskaartjesassortiment. Klanten wisten ook dat ze voor alles bij ons terecht konden: wat we niet binnen hadden, bestelden we met veel plezier voor hen.”

“Hoewel we het altijd héél graag gedaan hebben, zijn we er altijd vanuit gegaan dat we dit niet tot aan onze pensioenleeftijd zouden doen”, vertelt Heidi. “We hebben héél hard gewerkt. We zijn 30 jaar lang elke dag open geweest, van maandag tot zaterdag van 6.30u ’s morgens tot 19uur ’s avonds, en op zondag ook nog eens van 10 tot 12 uur. Lange dagen dus, en je stopt ook niet met werken op het moment dat je de deur sluit. We begonnen stilaan te verlangen naar de kleine geneugten van het leven: een verlengd weekendje, een hele morgen in je pyjama hangen in de zetel,…”

Jobaanbod

Toen Dieter vier jaar geleden een jobaanbod kreeg bij Bingoal, een bedrijf dat weddenschappen op sportwedstrijden organiseert, is hij daar dan ook op ingegaan. “Voor en na zijn uren hielp hij hier nog in de zaak, maar voor de rest stond ik er alleen voor”, zegt Heidi. “Vanaf toen zijn we in alle stilte wat beginnen uitkijken naar een overnemer. Die hebben we nu dus gevonden in Kevin. Voor mij had het nog wat langer mogen duren, maar op het moment dat je een overnemer vindt, moet je springen.”

Het koppel laat hun zaak en hun klanten met spijt in het hart achter. “Ik moet zeggen dat ik toch al wat traantjes heb gelaten”, zegt Heidi. “Onze klanten reageren wat teleurgesteld, maar ze hebben wel begrip voor onze beslissing. Ik ben zelf vooral blij dat we iemand gevonden hebben waarbij onze zaak in goeie handen is. Het blijft toch een beetje je ‘kindje’, en ik zou het enorm erg vinden mocht het na ons vertrek minder goed gaan voor Bib.”

Heidi helpt de eerste dagen nog wat in Bib, om Kevin op de goeie weg te zetten, maar daarna gaat ze op zoek naar een nieuwe job. “Wat dat wordt, weet ik nog niet. Zolang het maar iets is dat ik tussen de mensen kom, want dat zou ik té hard missen.”

Uitdaging

Kevin Meyfroid is afkomstig uit Deerlijk. Aan het begin van zijn carrière gaf hij les houtbewerking, de laatste 5 jaar was hij zelfstandig timmerman/interieurbouwer. “Ik miste het sociaal contact tijdens die jaren, en was aan het uitkijken naar een nieuwe uitdaging. Toen ik hoorde dat Bib overgelaten werd, heb ik niet getwijfeld. Het is een mooie zaak met een sterke merknaam, op een goeie locatie. Ik ga Bib op hetzelfde elan proberen verderzetten.”