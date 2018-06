Dienstencentrum wint award 09 juni 2018

Het Mobiel Lokaal Dienstencentrum is in de categorie 'Projecten van lokale besturen' laureaat geworden van de Matexi Award.





De organisatie wil met die award succesvolle initiatieven op wijk- of buurtniveau in de kijker zetten. Er waren 125 deelnemers, verdeeld over twee categorieën: particuliere initiatieven en initiatieven door lokale besturen. Het Mobiel Lokaal Dienstencentrum moest concurreren met projecten in Gent, Namen, Dison en Koksijde. (DRD)