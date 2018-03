Die Ghesellen spelen 'Cyrano!' 02 maart 2018

Het theatergezelschap Die Ghesellen staat vanaf zaterdag 3 maart vier keer op de planken met 'Cyrano!'. Het is het verhaal van Cyrano en Christian, die samen ten strijde trekken.





Beiden zijn er klaar voor: Cyrano, rad van tong, doodbeschaamd en dolverliefd, Christian, voortvarend, heldhaftig en dolverliefd op... dezelfde dame. In deze 'actuele theaterklassieker' gaat schoonheid het gevecht aan met inhoud. Bart Dujardin regisseert Alexander Bonte, Jan Deleersnyder, Thomas Herrero, Debbie Manhaeve, Ingrid Vandekerckhove en Jean-Pierre Vandekerckhove. Er zijn voorstellingen op zaterdag 3, zondag 4, vrijdag 9 en zaterdag 10 maart om 20.15 (zondag om 18 uur) uur in d'Iefte. Info: 056/77.90.51 en marc.vergote@scarlet.be.





(DRD)