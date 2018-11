Didi Herber debuteert met 'Meer dan passie' 09 november 2018

Met 'Meer dan passie' heeft Didi Herber, pseudoniem van Heidi Decruyenaere, haar eerste publicatie uit. Een boek is voornamelijk gericht op (jonge) vrouwen en is enkel te verkrijgen op bol.com. Heidi Decruyenaere, een 39-jarige agogisch coördinator in De Branding in Kortrijk-Heule, schrijft al sinds haar jeugdjaren. Na een stille periode en het beëindigen van haar studies verpleegkunde heeft ze de draad weer opgenomen. Op bol.com wordt de publicatie omschreven als 'chicklit met dat tikkeltje meer'. 'Op een speelse manier worden humor, romantiek en drama gecombineerd met een gezonde dosis erotiek', luidt het. "Eind november komt al het tweede deel in de reeks Spirit Wood uit. Ik heb nog hopen inspiratie voor nieuwe boeken", stelt Heidi.





(DRD)