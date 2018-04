Diamanten feest voor Marcel en Ivette 20 april 2018

02u41 0

Marcel Bossuyt en Ivette Piens uit de Guido Gezellenlaan zijn 60 jaar getrouwd. Naar aanleiding van hun diamanten jubileum kregen ze in feestzaal Sol Muna het bezoek van een delegatie van het schepencollege. Marcel stamt uit een gezin van negen kinderen uit Ooigem. Enkele meisjes werden kloosterzus. De bekende zuster Benigna van de Belgiek is een zus van Marcel. Hij was vele jaren pasteibakker in Stasegem en later werkte hij bij de firma Deknudt in Deerlijk. Ivette is afkomstig van Asper en stamt uit een gezin van zes dochters. Zij heeft gewerkt als naaister en later als bakkerin. Het gezin breidde uit met vier kinderen. Er zijn twaalf kleinkinderen en elf achterkleinkinderen. Marcel geniet van een mooie wandeling en een partijtje kaarten. Ivette houdt van fietsen, naaien en in de tuin werken.





(DRD)