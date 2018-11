Diamant voor Remi en Ginette 20 november 2018

Naar aanleiding van hun zestigste huwelijksverjaardag kregen Remi Hostyn (84) en Ginette Vanneste (79) een delegatie van het schepencollege op bezoek in het ontmoetingscentrum d'Iefte. Remi Hostyn werd geboren op 20 augustus 1934 in Deerlijk, Ginette Vanneste op 24 maart 1939 in Heule. De diamanten jubilarissen wonen al 51 jaar in de De Taeyelaan 13 en zijn actief bij verschillende seniorenclubs. Burgemeester Claude Croes vertelde tijdens de receptie over hun liefde voor de kust. Zij vierden hun huwelijksdag in het toenmalige café Sint-Columba.





(DRD)