Desselgemse Steenweg afgesloten voor badkamerbrand VHS

10 januari 2019

Blussers van de brandweerposten Deerlijk en Vichte repten zich gisteravond iets voor half negen naar de Desselgemse Steenweg in Deerlijk. Daar was brand gemeld in de woning van een bejaarde dame die enkele weken geleden overleed maar waar kennelijk nu en dan iemand verblijft. Het vuur woedde in een kleine badkamer in een aangebouwd deel van de woning. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Het vuur zou ontstaan zijn door een oververhit elektrisch vuurtje. Tijdens de interventie was de Desselgemse Steenweg een tijdlang plaatselijk afgesloten voor alle verkeer.