Derde quiz van de Belgiek 22 maart 2018

02u49 0

De ouderraad van de vrije basisschool Belgiek organiseert op vrijdag 23 maart om 20 uur de derde uitgave van de Quiz van de Belgiek in de turnzaal van de school aan de Breestraat 65. De deelnemende teams bestaan uit vier personen en de deelname in de kosten bedraagt 12 euro per team. (DRD)