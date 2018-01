Delphine Hanssens van Taxi Leiedal maakt kans op award 26 januari 2018

02u42 0 Deerlijk Delphine Hanssens van Taxi Leiedal is genomineerd voor West-Vlaanderen in de categorie 'Belofte' voor recente gestarte ondernemende vrouwen in het kader van de 19de WOMED Award van Unizo en Markant.

Samen met haar echtgenoot Peter Kemseke startte Delphine in 2015 Taxi Leiedal. "De drang om ooit zelfstandig te worden was al langer aanwezig", verduidelijkt de 33-jarige mama van Storm en Hasse. "Ik was uitgekeken op mijn commerciële functie en had nood aan een nieuwe uitdaging. Omdat ik heel graag met de wagen rij en sociaal contact belangrijk vind, opteerde ik om te starten als taxi-exploitant. Eerst met één chauffeur en mezelf maar door de positieve respons bleek dat al snel onvoldoende."





Toekomst taxi

Taxi Leiedal is in korte tijd uitgegroeid tot het grootste taxibedrijf van Kortrijk met ondertussen 10 wagens en 15 werknemers in dienst. "Wij onderscheiden ons met een seniorenpas waarmee 65-plussers maandelijks voor een vast bedrag onbeperkt gebruik kunnen maken van een taxi", gaat Delphine verder. "We hebben twee vrouwelijke taxichauffeurs in dienst en rijden ook als enige met hybride wagens."





"Ik had en heb nog altijd een groot vertrouwen in de werkzekerheid en toekomst van deze sector. Het feit dat tevreden klanten, hotels en bedrijven dagelijks terugbellen, maakt mij een gelukkig mens. Uitbreiden naar 15 wagens staat nog op de planning en ook taxi's inzetten die volledig elektrisch zijn, is een persoonlijke doelstelling."





Stemmen voor Delphine Hanssens kan via de website www.markantvzw.be/womedaward. (DRD)