Deerlijkse scholen kunnen toch gaan zwemmen

Goed nieuws voor de leerlingen van de Deerlijkse lagere scholen want tijdens het schooljaar 2018-2019 zullen ze alsnog terecht kunnen in het nieuwe zwembad van Zwevegem.





Het was lange tijd onzeker of de zwemlessen komend schooljaar zouden kunnen doorgaan voor de Deerlijkse scholen. "We kregen ondertussen de bevestiging van Lago, de exploitant van het nieuwe zwembad in Zwevegem", zegt burgemeester Claude Croes. Het gehanteerde tarief voor schoolzwemmen door niet-Zwevegemse scholen in het nieuwe Zwevegemse bad stijgt echter met 0,90 euro per leerling per zwembeurt. "Een bijkomende kost die omwille van de maximumfactuur in het onderwijs moeilijk te dragen wordt voor de scholen. Verschillende Deerlijkse scholen geven dan ook aan dat zij voor het schooljaar 2018-2019 geen schoolzwemmen zullen kunnen aanbieden, tenzij er een tegemoetkoming komt voor het hogere tarief. Hiervoor hebben wij een premiereglement uitgewerkt."





Elke school op Deerlijks grondgebied die schoolzwemmen organiseert voor haar leerlingen uit het kleuter- en lager onderwijs, kan een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming. Deze bedraagt 0,90 euro per leerling per zwembeurt, met een maximum van 10 zwembeurten per leerling per schooljaar."





