Deerlijk Kwadraat pleit voor vernieuwing 06 september 2018

02u40 0 Deerlijk De nieuwe politieke partij 'Deerlijk²' (lees Deerlijk Kwadraat) stelde de lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen voor. Tundie D'hont, nu nog sp.a-raadslid, en Frans Kemseke, jarenlang raadslid voor CD&V, nemen de eerste twee plaatsen in.

"De naam Deerlijk² is heel bewust gekozen. De partij heet 'Deerlijk' omdat wij van onze gemeente houden en 'Kwadraat' omdat het nog veel beter kan", verduidelijkt lijsttrekker Tundie D'hont. "Als je niet tevreden bent met het gemeentebeleid, zijn er maar twee mogelijkheden. Ofwel ga je aan de kant staan en gebeurt er niets, ofwel zoek je mensen met eenzelfde visie en ga je samen op pad. We konden andere mensen motiveren om een progressieve, linkse open lijst samen te stellen."





Op de tweede plaats op de lijst staat Frans Kemseke. "Als bestuursploeg moet je altijd proberen een stap voor te zijn", vindt hij. "Dat betekent: alert reageren bij problemen, communiceren over welke projecten er worden uitgebouwd, en niets op de lange baan schuiven. Dat we beiden een andere politieke oorsprong hebben, deert ons niet. Iedere mens is voor ons belangrijk. We zijn supergemotiveerd." Andere leden op de lijst zijn (in volgorde): Mario Van Cauwenberge, Marleen Gevaert, Salman Khader Karim, Brenda De Rycke, Remie Kemseke, Katrien Dhoop, Serge Everaer en Nathalie Kemseke.





(DRD)