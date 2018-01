De Vlasgaard voorgelezen 24 januari 2018

Een uurtje voorlezen in de taal van vroeger en met vlas in de kijker. Dat is de opdracht voor vijf toneelacteurs / sympathisanten van het René De Clercqgenootschap met De Vlasgaard. "Aan de bewerking van de tekst heb ik veel uren gewerkt", zegt Jan Dhaluin. "Het geheel aan een publiek laten horen was een volgende stap. Gelukkig kon ik op de medewerking van de toneelgroep Die Ghesellen rekenen." Het voorleesuurtje vindt plaats op Gedichtendag, donderdag 25 januari om 20 uur in het buurthuis De Statie. (DRD)