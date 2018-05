De Scheve Guidons startten nieuw seizoen 04 mei 2018

De dameswielertoeristenclub De Scheve Guidons startte een nieuw seizoen. De groep stelt ontspanning en ontmoeting centraal. De Scheve Guidons zijn al 15 jaar actief. "Sinds de start zijn wij een recreatieve fietsclub gericht op dames", verduidelijkt Maaike Matthys. "Tot eind september fietsen we elke zondagmorgen een 30 à 40-tal kilometer. We blijven onze basisprincipes trouw. Koersen in de echte zin van het woord is geenszins aan ons besteed. Wij houden het bij een gezellige zondagsrit. We hopen op een leuk seizoen zonder veel tegenslagen en duimen voor mooi weer tijdens onze ritten."





(DRD)