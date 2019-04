De eerste scheutjes worden deze maand geplant in volkstuinpark ‘Overakker’ Joyce Mesdag

03 april 2019

Er is al jaren sprake van, maar nu is het eindelijk zover: volkstuinpark Overakker, langs de Tapuitstraat, wordt deze maand in gebruik genomen. De gemeente ontving van toenmalig Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) al in 2015 de maximale subsidie van 15.000 euro voor het aanleggen van een volkstuinpark. Het duurde echter een tijdje om de nodige vergunningen rond te krijgen, en het noodzakelijke archeologische onderzoek af te ronden.

Overakker telt 42 percelen van 35m2 die ter beschikking gesteld worden van Deerlijkse inwoners. “We werken samen met tuiniervereniging Tuinhier Deerlijk, die het ganse project hielp begeleiden en die het volkstuinpark zal uitbaten”, zegt schepen van Groenbeheer Bert Schelfhout. “ We werkten verder ook samen met de provincie voor de ecologische inrichting van de site. Er wordt onder andere een poel en een bloemenweide aangelegd en er fruitbomen voorzien. De opbrengst daarvan kan geplukt worden door de aanwezige gebruikers van het volkstuinpark. Dit groene project heeft ook een speelzone met speelheuvels en andere natuurlijke speelelementen. Het park is vrij toegankelijk.” In het verlengde van het volkstuinpark ligt de zelfoogstboerderij, die uitgebaat wordt door de kinderboerderij. “Er zal kruisbestuiving zijn van mensen met groene vingers. Op mooie zomerdagen zal de site in de Tapuitstraat een oase van ontmoeting, werk én ontspanning zijn”, zegt schepen Schelfhout. De gronden, waar het volkstuinpark komt, behoorden eertijds tot de heerlijkheid ‘Overackere’, vandaar de keuze voor de naam ‘Overakker’. Wie interesse heeft in een volkstuintje, kan dat laten weten via desimpelaere.jan@telenet.be.