Davidsfonds zoekt kunstenaars 15 juni 2018

Het Davidsfonds zoekt kunstenaars voor de groepstentoonstelling in d'Iefte ter gelegenheid van 'Deerlijk kermis'.





"We hebben een trouwe schare exposanten", verduidelijkt Marc Vergote. "Toch zijn we ervan overtuigd dat nog heel wat Deerlijkenaren bezig zijn met kunst en nog nooit met hun werken naar buiten gekomen zijn. Dit jaar wordt de expositieruimte in d'Iefte opnieuw ruim ingevuld en van passende belichting voorzien. Zin om ook eens deel te nemen? Je komt er in een open sfeer terecht bij een grote groep vrienden-kunstenaars. De deelname in de kosten bedraagt 20 euro voor twee panelen, 25 euro voor drie panelen. Leden van het Davidsfonds krijgen 5 euro korting." Info via 056/77.54.89 en gerard.debakker@telenet.be.





(DRD)