Culturele raad reikt trofeeën en kunstwerken uit Peter Lanssens

20 februari 2019

13u52 0

De culturele raad heeft op een plechtigheid in OC d’Iefte drie trofeeën en evenveel kunstwerken van Deerlijkse makelijk uitgereikt. Dichter José Vandenbroucke kreeg een kunstwerk van Marleen Labeeuw. Twee van zijn teksten werden in 2018 vereeuwigd: een eerste in Wijmelbroek voor het 20-jarig bestaan van het natuurgebied en een tweede aan de monumenten van de gesneuvelden, naar aanleiding van de herdenking van de Groote Oorlog. Het feestbestuur van de Molenhoek is met een schilderij van Rita Bossuyt beloond. De groep bracht een stoet met 500 figuranten op de been, als herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog. Een door Evy Toye gemaakt beeldje ging naar Freddy Byttebier, voor zijn algemene verdiensten. Hij was de eerste voorzitter van de culturele raad en is al 41 jaar voorzitter van de heemkundige kring Dorp en Toren.